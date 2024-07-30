В Деденевской поликлинике планируют заменить устаревший рентген-аппарат на новый цифровой

В Деденевском поликлиническом отделении Яхромского филиала Дмитровской больницы приступили к работам по замене устаревшего рентген-аппарата на цифровой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» мы продолжаем проводить в Дмитровской больнице замену устаревшего тяжелого медицинского оборудования на современное. Замена аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки», — рассказала заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Марина Борисова.

Примечательно, что на время проведения ремонтных работ и ввода в эксплуатацию нового рентген-аппарата маршрутизация населения на рентгеновские исследования будет осуществляться в Яхромскую поликлинику и взрослую поликлинику, расположенную в Дмитрове.

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