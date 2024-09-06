В энергетике Lit Energy блогера Литвина выявлен вредный краситель

В энергетическом напитке Михаила Литвина Lit Energy был обнаружен краситель Е110 «желтый солнечный закат», который может вызывать лимфому, доброкачественные опухоли, повреждения мозга, аллергические реакции, рвоту и негативное влияние на внимание и концентрацию у детей, сообщил Mash.

Роскачество провело проверку 20 энергетических напитков, представленных на рынке. В коктейле блогера оказался незаявленный краситель «желтый солнечный закат FCF Е110».

По правилам его наличие должно быть обозначено на этикетке с указанием негативного влияния на внимание и концентрацию детей.

Однако, хотя информация о таком действии имеется, сам краситель в составе не указан, что является нарушением. Запрета на использование этого красителя нет, но существуют предупреждения о его опасности.

Нарушения были обнаружены только у двух энергетических напитков: Lit Energy и BombBar.

В последнем обнаружен незаявленный бензоат натрия, способный повреждать ДНК и вызывать цирроз печени или болезнь Паркинсона.

Результаты исследования уже переданы Роспотребнадзору, а энергетический напиток Михаила Литвина получил предупреждение и время на устранение нарушений.

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