В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 34 парках Подмосковья

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке». В предстоящие выходные выездные бригады врачей будут работать в тридцати четырех парках региона.

Так, проверить свое здоровье во время прогулки смогут жители Шатуры, Подольска, Балашихи, Жуковского, Чехова, Солнечногорска, Пушкино и других округов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

«В парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи понимают, требуется ли какая-то более глубокая диагностика в поликлинике или нет», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Результаты диагностики поступят в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику, чтобы пройти более углубленное обследование.

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