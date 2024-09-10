В этом году жители Подмосковья оформили онлайн почти 270 тысяч медицинских справок

Здоровье
пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]

Жители Подмосковья с начала этого года оформили онлайн почти 270 тысяч медицинских справок, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дистанционное оформление таких документов экономит время, оформить электронную справку можно всего за несколько кликов, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье», — уточнил глава областного Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в режиме онлайн можно заказать в том числе справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и сертификат о профилактических прививках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды подмосковным врачам.

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