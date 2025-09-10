Резкий рост продаж антидепрессантов в России стал индикатором тревожных тенденций в общественном психическом здоровье. Согласно отчету аналитической компании DSM Group, за первые два месяца 2025 года аптечные сети реализовали 3,2 млн упаковок препаратов этой категории, что на 15% превысило показатели прошлого года, а в денежном выражении рост составил впечатляющие 30%. Как прокомментировал в беседе с Pravda.Ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, эти цифры отражают объективную реальность — многие россияне действительно испытывают состояния, требующие медикаментозной поддержки.

По его словам, рост потребления антидепрессантов свидетельствует о возрастающей актуальности психологической и психиатрической помощи среди населения. В ответ на эту ситуацию уже предпринимаются системные меры поддержки. Практически в каждом медицинском учреждении теперь работают штатные психологи, оказывающие бесплатную помощь семьям, военнослужащим и гражданам, переживающим стрессовые ситуации. Направление на консультацию к специалисту можно получить у терапевта или любого врача первичного звена.

Парламентарий добавил, что однако точные причины роста тревожных расстройств и депрессивных состояний требуют дополнительного изучения. Как подчеркнул Куринный, для понимания полной картины необходимы глубокие медицинские исследования и комплексный анализ состояния населения.

По его мнению, в итоге сложившаяся ситуация демонстрирует важность развития системы психического здоровья в стране. На данный момент увеличение доступности психологической помощи является позитивным шагом, стойкий рост потребления антидепрессантов указывает на необходимость более глубокой работы по выявлению и устранению первоисточников массовой тревожности в обществе.

