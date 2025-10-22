В Госдуме подвергли критике злоупотребление пластическими операциями

Современная мода на пластическую хирургию переживает опасный перекос, превращаясь из инструмента коррекции в источник массовых психологических проблем. Как отмечает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, общество столкнулось с тревожным феноменом, когда естественная красота подменяется безликой стандартизацией внешности. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть проблемы заключается в патологической невозможности остановиться в процессе изменения своей внешности. С психологической точки зрения это представляет собой серьезное расстройство, когда у человека формируется навязчивая потребность в постоянных «улучшениях». Результатом становится появление людей с обезличенной, гуманоидной внешностью, утрачивающих природную уникальность и даже родственное сходство.

Парламентарий отметил, что особую тревогу вызывает распространение этой тенденции на детей и подростков. За исключением медицинских показаний, подобные вмешательства в растущий организм требуют строгого контроля и ограничений. Бездумное увлечение пластикой среди молодежи может привести к непредсказуемым последствиям как для физического здоровья, так и для формирования личности.

По его мнению, необходима разумная граница между коррекцией внешности и патологической зависимостью от улучшайзинга. Важно сохранять индивидуальность и понимать, что настоящая красота не должна приносить в жертву естественность и психическое здоровье человека.

