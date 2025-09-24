Названы сигналы, по которым можно узнать плохого пластического хирурга

Выбор пластического хирурга напоминает инвестицию в собственное здоровье и внешность — ошибка может стоить дорого. Профессор Тигран Алексанян — главный врач клиники Art Plastic выделил для RuNews24.ru семь ключевых сигналов, которые должны насторожить пациента на первой консультации.

Первый и главный критерий — отношение врача к диалогу. Если хирург перебивает, спешит или акцентирует внимание на своих достижениях вместо анализа ваших потребностей, это свидетельствует о недостаточной вовлеченности в проблему пациента.

Второй тревожный признак — обещания фантастических результатов. Гарантии идеала, противоречащие анатомическим особенностям, или фразы вроде «сделаю из вас звезду» часто маскируют непрофессионализм.

Третий критически важный момент — обсуждение рисков. Если врач умалчивает о возможных осложнениях, это прямое нарушение медицинской этики.

Четвертый красный флаг — давление на принятие решения. Скидки «здесь и сейчас» или настойчивые предложения немедленно записаться на операцию часто свидетельствуют о коммерциализированном подходе.

Пятый критерий — открытость портфолио. Отказ демонстрировать работы под предлогом конфиденциальности может скрывать отсутствие опыта или неудачные случаи.

Шестой пункт — проверка документов. Профессионал спокойно предоставит сертификаты и ответит на вопросы о квалификации.

Седьмой сигнал — игнорирование опасений клиента. Раздражение в ответ на уточняющие вопросы говорит о неуважении к пациенту.

Качественная консультация, по словам эксперта, длится не менее 30-40 минут, включает детальный осмотр и обсуждение альтернативных решений.

