В Госдуме пояснили влияние нового законопроекта на ситуацию с нехваткой медиков

Новый законопроект о распределении выпускников медицинских вузов не усугубит кадровый дефицит в здравоохранении, а создаст более прозрачную систему подготовки кадров. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя недавно принятую в первом чтении инициативу.

По его словам, суть предлагаемых изменений заключается в переходе к целевому принципу обучения. Согласно новым правилам, абитуриенты, претендующие на бюджетные места, будут заранее заключать договоры с регионами или ведомствами, определяя место своей будущей трехлетней работы. Это создает взаимные обязательства: медучреждение берет на себя ответственность за предоставление жилья, подъемных выплат и комфортных условий труда, а выпускник обязуется отработать установленный срок в выбранной организации.

Парламентарий подчеркнул, что ключевым преимуществом новой системы становится ее адресный характер. Распределение будет осуществляться в строгом соответствии с потребностями конкретных территорий - там, где наблюдается острый дефицит специалистов, будут формироваться целевые квоты, а в укомплектованных регионах распределение проводиться не будет. Такой подход позволяет оптимизировать поток молодых специалистов и направлять их именно в те медицинские учреждения, где их работа наиболее востребована.

По его мнению, итогом реализации законопроекта должно стать не только сохранение текущих показателей обеспеченности кадрами, но и создание сбалансированной системы подготовки медицинских специалистов. Взаимная ответственность сторон и четкое планирование трудоустройства позволят сократить дисбаланс в распределении врачей между регионами и обеспечить медицинскими кадрами именно те территории, где их нехватка ощущается наиболее остро.

