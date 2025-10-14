В Госдуме раскрыли, обязательно ли прививаться от гриппа

Вопрос добровольности вакцинации против гриппа продолжает оставаться актуальным в преддверии сезона простудных заболеваний. Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, принудительные меры в этой сфере недопустимы, однако важность профилактических прививок требует активной разъяснительной работы с населением. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что в условиях активизации антипрививочного движения, фиксируемого в регионах, необходима системная просветительская деятельность. В качестве эффективного инструмента он предложил привлекать к разъяснительной работе авторитетных медицинских специалистов, способных донести до граждан объективную информацию о преимуществах вакцинации и потенциальных рисках отказа от нее.

Особое значение, по словам депутата, имеет личная ответственность каждого взрослого человека, поскольку принятое решение о вакцинации влияет не только на индивидуальное здоровье, но и на благополучие ближайшего окружения — детей, пожилых родственников и других уязвимых категорий населения. Говырин привел личный пример эффективности вакцинопрофилактики, отметив, что в прошлом эпидсезоне смог избежать заболевания благодаря своевременно сделанной прививке.

По его мнению, сохраняя принцип добровольности вакцинации, общество нуждается в качественном информационном сопровождении этого процесса. Формирование осознанного отношения к профилактике гриппа через просвещение, а не принуждение, позволит повысить коллективный иммунитет и снизить нагрузку на систему здравоохранения в период сезонного подъема заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мобильную вакцинацию прошли более 50 тыс. жителей.