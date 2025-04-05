В Госдуме заявили о необходимости убрать солонки и сахарницы со столов в общепите
В России могут исчезнуть солонки и сахарницы со столов в общепите
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По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, Роспотребнадзору следует ввести новые правила для заведений общественного питания, которые исключают размещение солонок и сахарниц на столах. Об этом сообщает РИА Новости.
Он направил обращение по этому поводу главе ведомства Анне Поповой.
По мнению парламентария, на сегодняшний день в нашей стране являются распространенными такие диагнозы, как ожирение и сахарный диабет, по причине неправильного питания. Так, каждый третий житель РФ солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. А размещение солонок и сахарниц на столах в местах общественного питания формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению этих продуктов.
Он подчеркнул, что указанные предметы в заведениях общепита необходимо предоставлять только по запросу посетителя. Так, международный опыт демонстрирует, что принятие указанных мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию осознанного отношения к питанию, сокращает вероятность бессознательного переедания соли и сахара.
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