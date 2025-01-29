Найдена связь переизбытка белка с развитием онкологии

Завлабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Блохина, профессор Вадим Покровский, рассказал сайту aif.ru , как избыток белка в питании связан с развитием онкологии.

Красное мясо, фастфуд, обилие сахара и соли, а также рафинированных продуктов повышают риски развития рака. Однако мало кто знает, что потреблять нежелательно и большое количество белковых продуктов.

«С точки зрения биохимии, избыточное потребление белка приводит к избыточному образованию азотсодержащих соединений, которые действительно стимулируют пролиферацию, или разрастание тканей. Белок активно используется быстро делящимися клетками, в том числе опухолевыми», — отметил врач.

Доказали связь белка и рака только в исследованиях на животных, но рекомендацию о снижении белковой пищи все-таки распространили и на людей. Единственное, что белок наиболее необходим для детей, так как это растущий организм.

Ранее сообщалось, что ряд продуктов могут помочь снизить риск развития инсульта.