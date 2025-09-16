В Госдуме заявили о возможных ограничениях из-за ОРВИ

В России могут частично или полностью объявить локдаун. Об этом в интервью «Абзацу» сообщила заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Причиной для таких мер может стать значительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, зафиксированный в начале осени. Окончательное решение будет приниматься Роспотребнадзором на основе ежедневного мониторинга эпидемиологической ситуации.

«Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. У них есть определенная статистика, которую они ведут каждый день. Все может быть. В этом году очень рано эта инфекция появилась», — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что наряду с ОРВИ продолжает регистрироваться рост случаев COVID-19, однако новая коронавирусная инфекция преимущественно протекает не в тяжелой форме и не имеет столь широкого распространения, как сезонные вирусы.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших ОРВИ в России выросло на 63%. Особую тревогу вызывает ситуация в образовательных учреждениях, где заболеваемость среди школьников увеличилась в два раза.

