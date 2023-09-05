В Химкинской подмосковной больнице сделают ремонт

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано два извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на ремонт подвалов в терапевтическом корпусе на Ленинском проспекте и во взрослой поликлинике на улице Чкалова.

После заключения контракта подрядчику предстоит выполнить общестроительные и отделочные работы. Ремонт должен быть выполнен до конца 2023 года. Начальная цена контракта за ремонт в терапевтическом корпусе 11 013 559,2 рублей, в поликлинике — 8 366 066,4 рублей. Закупка финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее сообщалось, что похитителя велосипедов задержали в подмосковном Жуковском.