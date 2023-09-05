Похитителя велосипедов задержали в подмосковном Жуковском

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов следом за жильцами, затем обходил лестничные клетки и похищал велосипеды, оставленные владельцами без присмотра. Таким образом, он похитил два транспортных средства. Еще одно было украдено от одного из домов на улице Гризодубовой. Общая сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Задержанный заявил, что велосипеды он продавал неизвестным людям, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде после реконструкции открывается детсад.