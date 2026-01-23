Россиянка похудела на полцентнера после распространенного вируса

История 41-летней Вероники Белоусовой из Новосибирска стала наглядным примером того, как серьезное заболевание может стать точкой кардинальных жизненных перемен. Как пишет NSK.KP.RU , сибирячка смогла похудеть на 50 кг, и толчком к этому послужил уже ставший банальным коронавирус.

После перенесенного в 2021 году ковида с почти полным поражением легких и длительной реабилитации женщина приняла решение изменить свой образ жизни. Толчком послужил не только медицинский фактор, но и психологический момент в больнице. По признанию героини истории, ей было стыдно перед врачами.

«Для того, чтобы совершить какие-либо манипуляции, требовалось трое крепких мужчин. В этот момент мне стало не по себе, да что уж там говорить — стыдно мне стало. Я поняла, что это не нормально и что мне необходимо что-то в жизни менять. Плюс у меня были проблемы со спиной и одышка», — рассказала Вероника «КП-Новосибирск».

Итогом двух с половиной лет работы над собой стала потеря почти 50 килограммов — со 140 кг до 94 кг.

Вероника отметила, что тяжело перенесенный ковид стал поводом для изменения своих вредных привычек, а точнее замены их на здоровые. Например, она отказалась от жестких диет и подсчета калорий, сделав ставку на осознанное питание. Первым шагом стал «пищевой дневник», который помог объективно оценить реальный объем съедаемого, включая незаметные перекусы. Ключевыми принципами стали сокращение быстрых углеводов и алкоголя, увеличение доли овощей и белков, а также обязательное, но дозированное включение «вредностей» без чувства вины.

Важным психологическим приемом стала визуализация результатов: женщина представляла сброшенный вес в виде тяжелых бытовых предметов — ведра воды или микроволновки, что помогало осознать масштаб достижений.

Эксперты отмечают, что такой подход, основанный на постепенности и изменении пищевых привычек как части образа жизни, а не временной диеты, является наиболее устойчивым. Результатом для Вероники стало не только изменение размера одежды с 72-го на L/XL, но и значительное улучшение здоровья: исчезли боли в спине, нормализовалось давление, повысилась общая энергия.

