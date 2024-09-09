В Индии подросток плакал кровью из-за редкого заболевания

В Индии у 15-летнего подростка обнаружили редкое заболевание, из-за которого из его глаз вместо слез текла кровь. Об этом сообщает журнал BMJ Case Reports.

Кровотечение из правого глаза у мальчика продолжалось полтора месяца. При этом никаких травм у него не было.

Врачи обследовали подростка, но ничего у него не обнаружили. Со временем слезотечение стало более обильным, кровь стала течь даже из носа. Особенно сильно глаза кровоточили во время мочеиспускания.

При повторном обследовании медики выявили у пациента артериовенозную мальформацию (АВМ) — врожденный порок развития кровеносных сосудов. Аномальный клубок сосудов располагался в нижнем своде конъюнктивы.

Мальчику смогли помочь. С помощью специальной процедуры ему заблокировали аномальные сосуды.

Кровавые слезы прекратились.

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