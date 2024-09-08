ИИ назвал Индию мировым лидером по загрязнению пластиком

Индия находится на первом месте в мире по объему загрязнения несобранными полимерными отходами. Как сообщает Nature, такой вывод сделали английские ученые, которые проводили исследования с использованием искусственного интеллекта.

Благодаря проделанной работе удалось составить максимально точную глобальную модель распространения полимерных отходов за все время. По словам ученых, самые большие трудности возникли при измерении выброса пластиковых отходов из так называемых материальных систем и видов деятельности. Речью о мусоре, который оказывается в окружающей среде из мусоровозов, мусорных баков и того, что люди случайно или специально выбрасывают на улице.

Результаты исследований оказались неутешительными. Выяснилось, что каждый год системы отработки отходов по тем или иным причинам минуют 52 млн тонн пластика. С показателем в 9,3 млн тонн лидирует Индия, а на втором и третьем местах находятся Нигерия и Индонезия, где выброшенных в окружающую среду полимерных отходов меньше в 2,7 раза.

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