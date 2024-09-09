В Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

В стране зафиксировали первый подтвержденный случай оспы обезьян. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения южноазиатской страны.

Лабораторные исследования выявили наличие вируса оспы обезьян западноафриканской группы 2 (Clade 2). Зараженным оказался мужчина, недавно вернувшийся из страны, где активно распространялось это заболевание. Он находится в изоляторе, его состояние стабильное.

Власти Индии принимают меры по сдерживанию ситуации. Отслеживается, с кем контактировал больной. Также проводится мониторинг эпидемиологической обстановки. При этом нет признаков широкого распространения оспы среди населения.

С начала 2024 года в Африке зарегистрировано почти 18 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Более 500 человек скончались. Случаи заражения также отмечены в некоторых азиатских странах, а именно — в Пакистане, на Филиппинах и в Таиланде.

Оспой обезьян называют редкое, но острое инфекционное заболевание, которое распространяется среди людей и животных. К ее симптомам относятся лихорадка, общая интоксикация организма и сыпь. Эти пятна превращаются в пузырьки, из которых затем образуются язвы. После их заживления на коже остаются рубцы.

Ранее эксперт рассказал о том, как распространяется оспа обезьян и какие у нее симптомы. По его словам, существует риск возникновения заболевания в России.