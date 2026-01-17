В Кирове неонатальный скрининг спас жизнь новорожденной девочке

Своевременное обследование позволило спасти жизнь новорожденной в Кировской области. Медики обнаружили у девочки в первые дни жизни адреногенитальный синдром — серьезное генетическое заболевание, приводящее к нарушению развития половых признаков и другим патологиям, пишет портал Gorodkirov.ru ⁠.

Специалисты областной детской клинической больницы оперативно назначили гормональную терапию, что позволило стабилизировать состояние ребенка и предотвратить развитие опасных осложнений.

В правительстве Кировской области пояснили процедуру неонатального скрининга. Обследование проводят еще в роддоме на 2-4 сутки жизни, для этого берут несколько капель крови из пяточки младенца. Если анализ показывает возможное заболевание, родителей немедленно информируют и организуют дополнительные диагностические процедуры для подтверждения диагноза и начала лечения.

