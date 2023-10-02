В подмосковной Коломне продолжается капитальный ремонт больницы

В 5-этажном здании в разгаре демонтажные работы. Специалистам предстоит изменить планировку, обновить все коммуникации и систему вентиляции, выполнить отделочные работы. Пребывание пациентов в стационаре станет более комфортным. Палата с санитарной комнатой теперь будет рассчитана на 2-4 человека.

Как отметил главный врач Олег Митин, пока идет ремонт, стационарные отделения, располагавшиеся в лечебном корпусе, закрывать не станут, их переместят в соседние корпуса больничного городка. До окончания ремонта жители Озер продолжат получать стационарную медицинскую помощь в полном объеме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.