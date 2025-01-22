Врач заверил в наличии необходимых запасов крови в Крыму

По словам заместителя главврача ГБУЗ РК «Центр крови» Антона Скоромного, в Республике Крым на данный момент не зафиксировано дефицита запасов донорской крови. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что формирование дефицита крови свидетельствует о том, что служба крови субъекта работает в недостаточном объеме. На полуострове подобных ситуаций избегают.

По мнению медика, не допустить дефицит помогают специальные механизмы, регулирующие поток доноров: объединенные коллективы, приходящие сдавать кровь по определенному графику.

Ранее эксперт раскрыл, что на самом деле подразумевается под препаратами крови.