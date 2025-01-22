Врач заверил в наличии необходимых запасов крови в Крыму
В «Центре крови» Крыма заверили в отсутствии дефицита в регионе
Фото: [Медиасток.рф]
По словам заместителя главврача ГБУЗ РК «Центр крови» Антона Скоромного, в Республике Крым на данный момент не зафиксировано дефицита запасов донорской крови. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что формирование дефицита крови свидетельствует о том, что служба крови субъекта работает в недостаточном объеме. На полуострове подобных ситуаций избегают.
По мнению медика, не допустить дефицит помогают специальные механизмы, регулирующие поток доноров: объединенные коллективы, приходящие сдавать кровь по определенному графику.
Ранее эксперт раскрыл, что на самом деле подразумевается под препаратами крови.