В Крыму резко выросла заболеваемость ОРВИ, особенно среди детей

На минувшей неделе в Крыму был зафиксирован значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным регионального Роспотребнадзора, число заболевших в республике превысило 11 тыс. человек, а в Севастополе — 2,6 тыс. Это означает, что общий уровень заболеваемости вырос на 12–13% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает «Крым 24».

Ключевой особенностью нынешнего подъема стала его «детская» направленность. Как отметила главный специалист-эксперт Виктория Гудзь, рост заболеваемости преимущественно обусловлен заражением в детских коллективах. Наиболее уязвимыми оказались две возрастные группы: малыши от трех до шести лет и школьники от 7 до 14 лет.

По ее словам, причиной всплеска стала активизация сразу нескольких возбудителей. В регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа, в частности штамм A (H3N2), но к ним добавилась и активная передача других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Таким образом, итогом прошедшей недели стало формирование напряженной эпидемиологической ситуации, которая требует от родителей и образовательных учреждений повышенного внимания к мерам профилактики и своевременной изоляции заболевших детей для сдерживания дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано замедление роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.