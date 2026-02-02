В Крыму за год провели более тысячи процедур ЭКО за счет государства

В Крыму подвели итоги года по оказанию высокотехнологичной помощи парам, столкнувшимся с проблемой бесплодия. Как сообщил главный специалист по репродуктивному здоровью минздрава региона Игорь Лившиц, в 2025 году в рамках обязательного медицинского страхования было проведено 1055 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эта программа позволяет парам пройти дорогостоящее лечение совершенно бесплатно, что является существенной поддержкой для многих семей. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, важно, что процедура дает реальный шанс на успех. По статистике, приведенной специалистом, примерно 30% пациенток, прошедших через программу, в итоге ощущают радость материнства. Это означает, что сотни семей в республике получили долгожданную возможность родить ребенка благодаря доступности ЭКО по полису ОМС.

Однако, как подчеркнул Лившиц, помимо медицинской составляющей, огромное значение имеет психологическая поддержка. Для многих пар невозможность завести детей становится многолетней тяжелой проблемой, вызывающей стресс и отчаяние. Таким образом, итогом работы системы становится не просто сухая статистика в тысячу процедур, а комплексный подход, сочетающий современные медицинские технологии с вниманием к эмоциональному состоянию пациентов, что в совокупности помогает преодолеть бесплодие и подарить новую жизнь.

Ранее психолог предупредила о скрытых психологических рисках ЭКО для женщин.