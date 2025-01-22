В Крыму заявили о необходимости привлекать молодежь к донорству крови

По словам заведующего операционным блоком ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Семашко» Антона Сагоконя, молодежь следует привлекать к сдаче донорской крови. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что это наилучший возраст для донорства, потому что молодые люди легче адаптируются к донации, они легче ее перенесут.

По мнению медика, также молодежь следует привлекать к донорству, поскольку указанная возрастная группа меньше подвержена хроническим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что в Крыму отсутствует нехватка запасов донорской крови.