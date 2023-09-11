В Ленинском округе Подмосковья началось строительство 7-этажной поликлиники

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства Видновской районной клинической больницы на 750 посещений в смену. В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.

Поликлиника в семь этажей общей площадью около 10 тысяч квадратных метров рассчитана на взрослых и детей. На территории медучреждения обустроят детские площадки и зеленые прогулочные зоны. К поликлинике смогут прикрепиться около 42 тысяч взрослых и 13 тысяч ребят, проживающих в Видном. Завершить строительство учреждения планируют к осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-2 «Крым» закрывается движение на подмосковном участке через Оку.