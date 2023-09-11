На федеральной трассе М-2 «Крым» закрывается движение на подмосковном участке через Оку

Движение автомобильного транспорта в Серпухове на правом мосту через реку Ока на 102-м километре Симферопольского шоссе закрыто с понедельника. Об этом сообщил подмосковный Минтранс со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Мост будет демонтирован, на объекте будет заменено пролетное строение, переустроены несущие опоры, усилен фундамент. В результате габарит проезжей части увеличится с 12 метров до 15-ти, вместо двух полос движения станет три. Мост был построен в 1965 году и таких масштабных работ ранее на нем не проводилось.

На время производства работ движение будет осуществляться по левому мосту в три полосы: одна полоса в сторону Тулы, вторая – в сторону Москвы, третья – реверсивная. За счет перераспределения потока, в зависимости от интенсивности движения, дорожники постараются минимизировать неудобства для водителей. Но увеличение времени в пути на этом участке трассы неизбежно. Завершится капитальный ремонт в IV квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что подмосковное фермерское хозяйство резко увеличило объемы производства сыра.