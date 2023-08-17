В Люберецкую областную больницу поступили новые тренажеры-роботы

Отделение реабилитации Люберецкой областной больницы доставлены новые роботизированные тренажеры для восстановления после серьезных травм и нарушений в работе опорно-двигательного аппарата.

Заведующая отделением реабилитации Люберецкой областной больницы Варвара Баринова отмечает, что аппарат позволяет активизировать внутренние резервы организма. С помощью пульта управления врач задает время работы и амплитуду движения на тренажере. И робот самостоятельно работает с заданным участком опорно-двигательного аппарата пациента.

Попасть на реабилитацию в Люберцы можно по направлению лечащего врача при наличии у пациента медицинских показаний. По полису ОМС реабилитация проводится бесплатно.

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