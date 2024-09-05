В мясе парнокопытных из Индии, которое продается в России, нашли кишечную палочку-мутанта

Эта инфекция может стать серьезной угрозой для здоровья, о чем сообщил телеграм-канал Mash. Также в источнике упоминается о том, что индийское мясо продается на российском рынке.

В последнее время американские ученые забили тревогу в связи с обнаружением в индийском мясе парнокопытных животных опасной мутировавшей кишечной палочки. Эта бактерия устойчива к антибиотикам и может приводить к серьезным заболеваниям мочевыводящих путей. Согласно данным, от инфекции уже погибло около 237 тыс. человек в Европе.

Все из-за антисанитарных условий производства мяса на предприятиях Индии. Ученые отмечают, что заражение происходит двумя основными способами: либо при наличии у человека диареи (в этом случае инфекция попадает в уретру), либо когда мутировавшая еscherichia coli уже распространилась по организму. Особенно уязвимы в этом плане женщины (из-за анатомических особенностей мочеполовой системы).

Ранее сообщалось о возможной причине массового отравления шаурмой в Карелии.