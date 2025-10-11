В московском депздраве перечислили первые симптомы гриппа

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, грипп чаще всего развивается внезапно. Однако в редких случаях за 1–3 дня до начала болезни могут появиться такие симптомы, как легкая слабость, першение в горле или насморк. Об этом он поведал в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что даже при крепком иммунитете человек может заболеть гриппом и столкнуться с серьезными осложнениями, если не сделать своевременную прививку.

«Заболевание гриппом чаще всего развивается внезапно: появляется высокая температура, головная боль, слабость, озноб. Но в редких случаях за 1–3 дня могут появляться легкая слабость, першение в горле или насморк», — рассказал Тяжельников.

По его словам, контакт с инфицированным может стать фактором риска, так как грипп передается воздушно-капельным путем или через поверхности. Важную роль играет иммунитет: его ослабление из-за стресса, недосыпа, неправильного питания и дефицита витаминов повышает вероятность заражения гриппом.

Тяжельников подчеркнул, что сильный организм с крепким иммунитетом эффективнее противостоит вирусам, снижая риск инфекций и осложнений. Для укрепления иммунной системы важно соблюдать сбалансированное питание, полноценный сон, оптимальный питьевой режим и регулярные физические нагрузки. Однако, несмотря на все меры предосторожности, грипп остается вирусным заболеванием, и абсолютной защиты от него не существует.

«Поэтому важно помогать своему организму, делая прививку от гриппа. А без прививки и заболеть гриппом, и заработать тяжелые осложнения от этой коварной болезни может каждый, даже человек с очень крепким иммунитетом», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что почти 2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа.