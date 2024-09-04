В Москве медик ввел пациентке лидокаин вместо нужного препарата

В Москве медик ошибочно ввел пациентке лидокаин вместо нужного препарата внутривенно, что привело к ее смерти, сообщил телеграм-канал Baza.

3 сентября 36-летняя Кристина обратилась в частную клинику для удаления фурункула на спине.

Операция прошла успешно, но позже дома начались проблемы — кровотечение не удавалось остановить.

Вспомнив о враче, который несколько лет назад проводил ей аналогичную процедуру, Кристина связалась с ним.

Медик порекомендовал ей приобрести лидокаин, «Этамзилат» и аминокапроновую кислоту.

Приехав к Кристине, врач обезболил ее спину лидокаином и сделал внутривенное введение препарата, который он считал «Этамзилатом». После инъекции состояние Кристины резко ухудшилось: она потеряла сознание, ее сердце остановилось. Прибывшая реанимационная бригада не смогла ее спасти.

Полиция обнаружила в квартире нераспечатанные ампулы «Этамзилата» и пришла к предварительному выводу, что врач перепутал ампулы и ввел Кристине внутривенно лидокаин, что стало причиной ее гибели.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли 95-летнюю женщину с сильным поражением коронарных артерий.