В Москве зафиксирован рост заболеваемости менингококковой инфекцией, который связан с «завозными» случаями, преимущественно среди иностранных граждан. Для борьбы с распространением заболевания только за последний месяц было привито 23 тыс. иностранцев, сообщает РИА Новости .

Столица является единственным регионом России, где вакцинация против менингококковой инфекции проводится столь масштабно. Вакцинация включена в московский региональный календарь прививок и осуществляется бесплатно. Этот факт способствует поддержанию стабильной эпидемиологической обстановки в городе.

Профилактические меры включают обязательную вакцинацию в местах, где были зафиксированы случаи заболевания. Особое внимание уделяется плановой вакцинации детей: с одного года и в возрасте 3-6 лет перед поступлением в детские сады. С начала года вакцинировано более 47 тыс. детей, а в 2024 году прививки получили более 96 тыс. детей.

В случае выявления заболевания в Москве действует четкий алгоритм противоэпидемических мероприятий. Он включает изоляцию заболевших, разобщение контактных лиц и обязательную вакцинацию.

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