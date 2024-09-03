В Москве зафиксировано 5050 новых случаев COVID-19 за неделю

С 26 августа по 1 сентября на территории столицы было зарегистрировано 5050 инфицированных COVID-19, а количество летальных исходов составило семь, согласно информации, представленной в еженедельном отчете федерального штаба по борьбе с инфекцией.

«Выявлено случаев за неделю — 5050, госпитализировано 293 человека, выздоровело 4788 человек, семь человек умерли», — говорится в сводке.

Медицинские работники призывают граждан сохранять бдительность и соблюдать меры профилактики: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и регулярная дезинфекция рук.

Эти простые, но эффективные меры помогут снизить риск заражения и защитить не только себя, но и окружающих.

Ожидается, что в ближайшие недели ситуация будет продолжать отслеживаться и анализироваться с целью адаптации необходимых мер, направленных на сдерживание инфекции и защиту здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что терапевт Кондрахин назвал последствия приема просроченных лекарственных препаратов.