В Мурманской области медики получат выплаты за сохранение беременности пациенток

В Мурманской области медицинским работникам, сумевшим убедить беременных женщин отказаться от аборта, предусмотрены денежные выплаты в размере от 5 до 25 тыс. руб. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

Министерство здравоохранения Мурманской области разработало проект постановления, предусматривающий систему социальных выплат для медицинских специалистов, склонивших женщин к сохранению беременности.

Психологи, консультирующие беременных, смогут получить вознаграждение в размере 5 тыс. руб. Акушеры и акушеры-гинекологи, убедившие пациентку не делать аборт, наблюдавшие за ее беременностью и оказавшие помощь в рождении здорового ребенка, получат выплату в размере 25 тыс. руб.

Также материальное вознаграждение получат врачи, после консультаций с которыми женщина решила сохранить беременность и встала на учет в женской консультации. Планируется, что постановление вступит в силу после его официальной публикации и будет действовать до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что вологодского врача оштрафовали на 15 тыс. руб. за отказ делать аборт.