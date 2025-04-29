Вологодского врача оштрафовали на 15 тыс. руб. за отказ делать аборт

39-летняя жительница Вологды не планировала беременность и решила сделать аборт. Она обратилась в женскую консультацию, где получила направление в Вологодский городской родильный дом на операцию по искусственному прерыванию беременности.

Однако в медучреждении пациентке отказали, сославшись на «устный приказ Минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения».

Нужную медицинскую услугу женщина получила в Ярославле. После этого она обратилась в прокуратуру, которая возбудила в отношении и. о. главврача Вологодского роддома дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении пациенту медицинской услуги. Дело передали в суд.

Мировой судья назначил и. о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тыс. руб. штрафа, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее сообщалось о том, что в Подольском родильном доме появились открытые системы для интенсивной терапии новорожденных.