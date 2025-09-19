В Нижегородской области медики дефицитных специальностей получили поддержку из регионального бюджета

В Нижегородской области наращивают кадровый потенциал системы здравоохранения с помощью целевых стимулирующих выплат. С конца 2022 года почти 770 медиков дефицитных специальностей получили существенную единовременную поддержку из регионального бюджета. Врачи, согласившиеся работать в государственных учреждениях не менее пяти лет, получили по одному миллиону рублей, а специалисты со средним медицинским образованием — по полмиллиона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Эта программа стала локальным ответом на общероссийскую проблему нехватки кадров в медучреждениях и напрямую связана с задачами нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Инициатива специально разработана для городов с населением свыше 50 тысяч человек, где не действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», охватывающие более мелкие населенные пункты.

Как следствие, региону удалось не только сохранить, но и привлечь новых специалистов в государственные клиники и больницы. По словам министра здравоохранения региона Галины Михайловой, программа доказала свою эффективность и высочайший спрос. Все 176 квот, выделенные на 2025 год, уже заняты, а большинство медиков приступили к работе и получили выплаты.

Среди получателей поддержки — около 360 врачей и 410 работников среднего звена. Важно, что в их числе есть как те, кто перешел из частного сектора, так и медики, вернувшиеся в регион из других субъектов РФ. Ключевым критерием отбора стал не географический фактор, а уровень профессиональной компетенции соискателя.

Итогом реализации программы становится не просто заполнение штатных единиц, а повышение доступности медицинской помощи для жителей области. Наибольшее число квот в Нижнем Новгороде было выделено Станции скорой медицинской помощи, куда пришли работать 10 новых фельдшеров и один врач специализированной бригады, что напрямую влияет на скорость и качество оказания экстренной помощи.

