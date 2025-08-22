Миллион для врача: как программа «Земский доктор» меняет жизнь в подмосковных поселках

Врач-стоматолог из Подмосковья купил квартиру на миллион рублей, полученный по программе «Земский доктор», и уже семь лет успешно работает в поселке под Коломной, куда теперь приезжают даже пациенты из Москвы. Об этом пишет REGIONS.

Программа «Земский доктор» в Московской области продолжает привлекать медицинские кадры в малые населенные пункты. Один из участников инициативы — стоматолог Виктор М. — переехал из Рязани в поселок под Коломной семь лет назад. Полученный миллион рублей он направил на покупку жилья, а местные власти дополнительно помогали с оплатой коммунальных услуг в первые годы.

Врач отмечает, что программа стала идеальным стартом для его карьеры, позволив сразу после вуза получить практический опыт и собственное жилье. Сегодня его пациентами становятся не только местные жители, но и москвичи, которые отмечают высокий уровень оснащения сельской клиники. По условиям программы, медики обязаны отработать не менее пяти лет, но многие, как и Виктор, остаются и после этого срока.

Программа предлагает до $20 тыс. врачам и до $10 тыс. фельдшерам за переезд в села и города с населением менее 50 тысяч человек. Для труднодоступных районов суммы выплат увеличиваются на 50%.

