В Нижегородской области назвали число прошедших диспансеризацию жителей с начала года

В Нижегородской области подводят промежуточные итоги масштабной кампании по диспансеризации населения. За пять месяцев текущего года профилактические осмотры прошли более 550 тыс. жителей региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что 34,1% взрослого населения (около 400 тыс. человек) прошли плановую диспансеризацию, 52,2% от плана — углубленное обследование, 19,5% — проверка репродуктивного здоровья. Кроме того, 37,5% детей и подростков охвачено профилактическими осмотрами.

Подчеркивается, что результаты демонстрируют системную работу по профилактике заболеваний в регионе. Медицинские учреждения Нижегородской области продолжают реализацию программы диспансеризации, делая особый акцент на углубленных обследованиях и профилактике детского здоровья. Наибольшую активность проявляют жители сельских районов и крупных медицинских центров областного центра.

Ранее сообщалось, что в Подольске диспансеризацию с начала года прошли более 60 тыс. жителей.