В Нижегородской области назвали число женщин, отказавшихся от аборта

В Нижегородской области наблюдается значительный прогресс в изменении репродуктивных установок: каждая четвертая женщина, оказавшаяся перед сложным выбором, принимает решение сохранить беременность после получения комплексной психологической поддержки. Этот результат стал возможным благодаря запуску в начале 2025 года региональных программ консультирования в рамках общероссийского Пятилетия семьи. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевую роль играет проект «Скорая демографическая помощь», реализуемый Институтом демографического развития при поддержнее регионального минздрава. Через специализированную платформу сохрани.рф женщины получают доступ к многопрофильной помощи: психологическому сопровождению, юридическим консультациям и социальной поддержке. Важно отметить, что программа не ограничивает свободу выбора, а создает условия для принятия взвешенного решения.

Параллельно в регионе произошло кардинальное сокращение числа медицинских организаций, предоставляющих услуги по прерыванию беременности. 84% частных клиник добровольно отказались от соответствующих лицензий, сохранив возможность проведения абортов лишь в исключительных случаях – при непосредственной угрозе здоровью женщины или в рамках процедуры ЭКО.

Эти меры являются частью комплексной демографической стратегии, включающей финансовые инструменты поддержки – региональный семейный капитал «Основа» и сертификат «Подарок новорожденному». Как отмечалось на встрече губернатора Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, положительный опыт Нижегородской области может быть масштабирован на федеральном уровне.

В результате системной работы произошло формирование новой модели репродуктивного поведения, где решение о сохранении беременности принимается на основе полноценной информации и уверенности в доступности поддержки. Это не только способствует улучшению демографических показателей, но и укрепляет институт семьи через создание условий для осознанного и ответственного материнства.

