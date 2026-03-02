В Нижегородской области открыли 13 центров здоровья для взрослых

В Нижегородской области активно взялись за здоровое долголетие, открыв 13 центров здоровья для взрослых в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Сюда может прийти любой гражданин страны, чтобы всего за час с небольшим узнать о своих скрытых рисках и получить персональный план спасения от болезней. Пациентов первых двух групп здоровья направляют врачи после диспансеризации или профосмотров на работе, но дверь открыта для всех. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В центрах используют экспресс-методы диагностики, которые занимают от 40 до 70 минут. По итогам на каждого заводится «Карта здорового образа жизни» с конкретными рекомендациями — от рациона до двигательной активности. Врачи широкого профиля не просто выдают направления к узким специалистам при подозрениях, но и учат, как снизить влияние вредных факторов. Вся информация сохраняется в базе, чтобы можно было отследить динамику при следующих визитах.

Статистика с начала года уже впечатляет: центры посетили 5,1 тыс. человек, а выездные бригады на производствах охватили еще 3,7 тыс. работников. Главный врач областного центра медпрофилактики Наталья Савицкая подчеркивает: цель — привить людям ответственность за себя и близких, перейти от лечения болезней к их предупреждению.

Профилактическая кампания в регионе набирает обороты. Только в январе обследования прошли 85 тыс. нижегородцев, каждый четвертый отправлен на углубленную диагностику. Вдвое вырос интерес к проверке репродуктивного здоровья — с 10 тыс. до 20 тыс. человек за год. Но и тревожные звоночки есть: медики уже выявили более 2,5 тыс. патологий сердца, 240 случаев диабета, около 300 болезней органов дыхания и почти сто онкологических диагнозов.

