В Нижегородской области отмечен рост числа врачей

В Нижегородской области отмечено увеличение количества врачей, таким образом, впервые за последние несколько лет в региональном здравоохранении отмечен положительный кадровый баланс. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По информации регионального Минздрава, в прошлом году на работу в медучреждения региона было принято свыше 1,3 тыс. врачей, тогда как уволились свыше 1,2 тыс., а прирост составил 141 человека.

Уточняется, что более 90 врачей приехали в Нижегородскую область из других субъектов РФ, включая Ивановскую и Кировскую области, Республику Мордовию и Коломну. Кроме того, свыше 40 медработников перешли из частных клиник в госучреждения.

По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, положительная динамика стала возможна благодаря мерам поддержки. Так, в минувшем году 120 медработников получили единовременные компенсационные выплаты и помощь в оплате аренды жилья. Также почти 760 студентов, обучающихся по целевому направлению, получают ежегодную доплату в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что почти 5 тыс. молодых медработников получают надбавку в Подмосковье.