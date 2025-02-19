Почти 5 тыс. молодых медработников получают надбавку в Подмосковье

Почти 5 тыс. молодых медицинских специалистов в Подмосковье получают ежемесячную надбавку, ее размер составляет 15 тыс. рублей — для врачей и 7 тыс. рублей — для среднего медперсонала. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье проводится комплексная работа по привлечению молодых специалистов в медорганизации региона. В том числе действуют различные меры соцподдержки и система наставничества. Так, молодые специалисты, трудоустроившиеся в наши больницы, в течение трех лет получают ежемесячную выплату», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Поддержку предоставляют медикам в возрасте до 35 лет, которые прошли обучение по программам профессионального обучения и впервые устраиваются на работу на полную ставку в течение года после завершения обучения. Узнать подробнее об этой и других мерах поддержки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.