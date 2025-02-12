В Нижегородской области отмечен спад заболеваемости менингитом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Нижегородской области был выявлен ряд тяжелых случаев заболевания менингококковой инфекции в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Добавляется, что чуть более десяти случаев заболеваемости менингитом было зафиксировано в регионе в прошлом году, что вдвое меньше, чем годом ранее.

По информации Роспотребнадзора, нельзя выделить группу риска, поскольку заболеть могут любые группы населения. Циркуляция возбудителя инфекций всегда имелась в Нижегородской области, но количество заболевших ежегодно сокращается.

Ранее педиатр Шахвеледов пояснил опасность даже своевременно вылеченного менингита.