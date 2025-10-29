В Нижегородской области почти тысяча медиков обучались в рамках онкопроектов

В Нижегородской области реализуется масштабный проект, призванный повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Региональная инициатива «Отраслевой онкоинцидент», стартовавшая в 2025 году, уже позволила повысить квалификацию около тысячи местных медиков. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основная цель проекта — формирование у врачей первичного звена так называемой онконастороженности. Специалисты обучаются практическим навыкам осмотра, которые позволяют заподозрить злокачественные процессы на самых начальных стадиях. Речь идет о целом комплексе манипуляций: от визуального осмотра кожи и ротовой полости до пальпации молочных желез, щитовидной железы и лимфатических узлов, а также гинекологического осмотра и исследования прямой кишки. Такой подход позволяет интегрировать эффективный онкоскрининг в рутинную процедуру диспансеризации и профилактических осмотров.

Для закрепления знаний и стимулирования профессионального интереса среди медиков была организована специализированная олимпиада, объединившая десятки участников из разных муниципалитетов. Лучшие специалисты, продемонстрировавшие высший уровень подготовки, были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Признание значимости проекта не ограничилось региональными рамками — он был удостоен престижной премии имени академика Савицкого в номинации «Проект года».

Таким образом, комплексный подход, сочетающий системное обучение, стандартизацию процедур и мотивацию медицинских кадров, закладывает основу для качественного улучшения онкологической помощи населению. Это напрямую способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», где ранняя диагностика является ключевым фактором в увеличении продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг.