Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг

В субботу, 25 октября, в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошел День открытых дверей, в рамках которого свое здоровье проверили 615 жителей Подмосковья старше 18 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярно проводим дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Не забывайте, что любое заболевание намного эффективнее поддается лечению, если оно выявлено на ранней стадии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в ходе обследования у 23 пациентов заподозрили онкологические заболевания, их направили на более углубленную диагностику. В ведомстве уточнили, что в рамках мероприятия женщины смогли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, мужчины – ПСА-тест на рак простаты и не только.

