В Нижегородской области потратят свыше 11 млн руб. на закупку доз вакцины от ветряной оспы

Минздрав Нижегородской области планирует приобрести вакцину от ветрянки на сумму свыше 11 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что ведомством будет закуплено около пяти тысяч доз указанной вакцины. Она должна быть представлена в форме лиофилизата, то есть порошка или пористой массы, полученной путем удаления влаги из лекарства методом замораживания и сушки.

Отмечается, что поставщик, которого определят по итогам закупки, обязан доставить вакцину в ГП «Нижегородская областная фармация».

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