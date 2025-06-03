В Нижегородской области расширен список медиков, которые получат единовременную выплату

Перечень дефицитных специальностей дополнили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, вошедшие в него получат единовременную денежную выплату. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в регионе льготные выплаты в миллион рублей получают врачи дефицитных специальностей, а в 500 тыс. рублей — средний медперсонал.

Отмечается, что список дополнен детскими стоматологами и рентгенолаборантами. Также выплаты получат врачи и педиатры выездной бригады скорой медпомощи и фельдшеры по приему вызовов. Кроме того, в обновленную версию приказа включены врачи-гериатры, колопроктологи, профпатологи, эпидемиологи, диетологи, физиотерапевты, токсикологи, ревматологи и психиатры-наркологи поликлиник, а также старшие медсестры, инструкторы ЛФК, медсестры по массажу и лаборанты.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года региональное отделение СФР направило 3,6 млрд руб. на соцвыплаты медработникам.