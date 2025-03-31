В Нижегородской области выделят шесть миллионов рублей на вакцину от клещевого энцефалита

Министерство здравоохранения Нижегородской области выделит шесть миллионов рублей из регионального бюджета на закупку вакцины против клещевого энцефалита. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что ведомство намерено закупить около 14,5 тыс. доз вакцины по 0,5 мл. Их доставят в течение десяти дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области тратят свыше 11 млн руб. на закупку доз вакцины от ветряной оспы.