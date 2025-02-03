В Нижегородской области заболеваемость гепатитами выросла на 13% в 2024 году

Более десяти случаев гепатита А зафиксировано в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, в позапрошлом году заболеваемость вирусными гепатитами увеличилась почти на треть, в прошлом – на 13%. Так, в 2024 году гепатит Е был зафиксирован у четверых жителей Нижегородской области.

Уточняется, что симптомы вирусных гепатитов А и Е схожи, оба заболевания приводят к воспалениям в печени. Наиболее часто вирус передается через зараженную воду и грязные руки при приготовлении пищи зараженным человеком.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Нидерландов заразились гепатитом после употребления голубики из супермаркета.