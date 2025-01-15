Сотни жителей Нидерландов заразились гепатитом после употребления голубики из супермаркета

В Нидерландах около 12 человек в возрасте от 22 до 77 лет заразились гепатитом A после употребления замороженной голубики, купленной в одной из крупнейшей сети супермаркетов Albert Heijn.

Об этом сообщает портал Nu.nl.

Двоих человек госпитализировали. В Национальном институте общественного здравоохранения страны (RIVM) Илко Франца предполагают, что число заболевших может достичь ста человек.

Голубику уже изъяли из магазинов, так как употребление ягод может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, что в Перми задержали хозяйку пекарни, где отравились около 80 человек.