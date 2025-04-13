В Нижегородской области зафиксирован рост числа детей с ожирением

В Нижегородской области отмечено увеличение количества детей, страдающих ожирением. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Добавляется, что к концу прошлого года в регионе насчитывалось примерно 1,6 тыс. случаев ожирения на каждые 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет, однако за два года до этого показатель общей заболеваемости составлял немногим больше 1,3 тыс. случаев.

Поясняется, что наибольшее число детей, страдающих ожирением, зафиксировано в Оренбургской, Рязанской, Кировской областях и Республике Карелия.

Ранее в НИКИ детства рассказали об опасности ожирения у детей.